GALERII ⟩ Kanal 2 «Tähtede tähe» staarid pakuvad sel korral maailmaklassi etteasteid hiphopirütmides

Hiphopisaate etteasted nõuavad tähtedelt head võhma: oluline on nii kopsumaht kui ka hea füüsiline vorm, sest numbrid tulevad tõeliselt tantsulised. Elina Nechayeva treenib enne saadet oma vastupidavust jõusaalis rühkides. «Ma üritan iga hommik teha joogat ja kui ma tunnen, et kehal ja häälel ei ole sidet, siis ma teen kätekõverdusi ja seisan planguasendis,» räägib Elina.

Ka Jaagup Tuisk kinnitab, et füüsiline vastupidavus ja diktsiooniharjutused on enne pühapäevast vooru äärmiselt tähtsad. Tema plaanib võhma treenida trenažööri peal laulu harjutades. «See käib nii, et laul on kogu aeg korduse peal, ja enam-vähem nii saab selle võhma loodetavasti heaks,» kirjeldab Jaagup.