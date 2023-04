Laupäeval, 1. aprillil tähistab armastatud näitlejanna Ita Ever oma 92. sünnipäeva. «Ma küll ei tea, kui tähtis sellises vanuses sünnipäev on, aga ma usun, et eks see toob talle natuke elevust ka ikka!» rääkis Ita Everi lapselaps Alfred Baskin, kes toob vanaema sellel puhul enda juurde, kus tähistatakse sünnipäeva lähimate pereliikmete seltsis.

Ita Everi varalahkunud poja Roman Baskini poeg ja seiklusfirma 360 Kraadi tegevjuht Alfred Baskin (30) sõnas, et sünnipäeva puhul toob ta vanaema hooldekodust enda juurde koju. Seal tähistatakse koos Ita 92. eluaasta täitumist ning seda vaid kõige lähedasemate pereliikmete seltsis. «Meil on plaanis pidada väike ja rahulik õhtusöök,» ütles Ita pojapoeg Alfred.