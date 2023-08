ARHIIV | ITA EVER 92 ⟩ Pojapoeg Alfred Baskin vanaema sünnipäevast: ta on nii kobe, kui sellises vanuses olla saab

Laupäeval, 1. aprillil tähistab armastatud näitlejanna Ita Ever oma 92. sünnipäeva. «Ma küll ei tea, kui tähtis sellises vanuses sünnipäev on, aga ma usun, et eks see toob talle natuke elevust ka ikka!» rääkis Ita Everi lapselaps Alfred Baskin, kes toob vanaema sellel puhul enda juurde, kus tähistatakse sünnipäeva lähimate pereliikmete seltsis.

Taasavaldame Ita Everi sünnipäeval 1.aprillil ilmunud loo.

Ita Everi varalahkunud poja Roman Baskini poeg ja seiklusfirma 360 Kraadi tegevjuht Alfred Baskin (30) sõnas, et sünnipäeva puhul toob ta vanaema hooldekodust enda juurde koju. Seal tähistatakse koos Ita 92. eluaasta täitumist ning seda vaid kõige lähedasemate pereliikmete seltsis. «Meil on plaanis pidada väike ja rahulik õhtusöök,» ütles Ita pojapoeg Alfred.

Alfred rääkis, et lisaks perekonnale tulevad Itat üllatama draamateatri näitlejad. «Vanaema ei tea sellest midagi,» lisas pojapoeg salapäraselt. Tegelikult ei tea ta ise ka veel, mis näitlejatel täpsemalt plaanis on, sest see pidigi üllatus olema. «Nii palju kui ma aru sain, siis tulevad mingid üllatusesinejad,» ütles ta.

Alfred usub, et vanaema ootas oma sünnipäeva ja tal on hea meel seda tähtsat päeva pere keskis veeta. «Ma küll ei tea, kui tähtis sellises vanuses sünnipäev on, aga ma usun, et eks see toob talle natuke elevust ka ikka!» märkis Alfred. «See on naljapäev! Selles mõttes on see alati tore olnud, sest on saanud sellist vimkat ka natuke, ja ma usun, et ikka ootas.»

Ita Ever ja lapselaps Alfred Foto: Alfred Baskini erakogu