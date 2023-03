Elektrilevi marus klient väidab sotsiaalmeedias, et ettevõte on tema elektritarbimisele kilovatte juurde kirjutanud. «Ma võitlesin nendega kaks kuud!» sõnab meesterahvas enda postituses, lisades, et tarbimine tõusis ühtäkki mägede kõrguseks. «Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on,» ütleb ta.