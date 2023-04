Haapsalus valitseb mõistmatus: miks lehvib piiskopilinnuses ainult Ukraina lipp?

«Haapsalu piiskopilinnuse juures lossiplatsil lehvib uhkelt suur Ukraina lipp, kuid Eesti lippu ei leia enam kusagilt,» jagab Haapsalus elav Triin oma tähelepanekut. «Jääb mulje, et ukrainlastel on õnnestunud vallutada seni Eesti Vabariigi koosseisu kuulunud ajalooline Haapsalu piiskopilinnus,» ütleb ta. «Kas Ukraina lipu kasutamine ilma Eesti liputa on ikka seadusjärgne?»