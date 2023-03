LIIGA EREDAD ⟩ Autojuht küsib: misasjad nad oma pirnipesadesse on kruttinud, et tuled nii pimestavad on?

Elu24 toimetusega ühendust võtnud Tallinna mees veedab palju aega autoroolis. «Sõidan tihti pimedal ajal nii maanteedel, linnas kui ka asulate vahelistel teedel. Närvidele käib ja murelikuks muudab see, et mõnedel vastutulevatel autodel on lähituled «silmalõikavamad» kui teiste kaugtuled,» ütleb ta. «Eristan selgelt vanematüübiliste masinate nõrka ja kollakamatki valgust, moodsamate helevalget ja siis on veel need pimestajad. Tahaks kangesti teada, misasjad nad oma pirnipesadesse on kruttinud ja kas selliste pimestavate valgusallikate kasutamine äkki koguni keelatud ei ole?» soovib mees teada.