SAAGA LÄBI ⟩ Gwyneth Paltrow võitis kohtus: tundsin, et vale väitega nõustumine seadis ohtu minu aususe

Tänaseks pensionile jäänud silmaarst Terry Sanderson (alumisel pildil paremal) põrkas 2016. aastal suusamäel õnnetult kokku näitleja Gwyneth Paltrow'ga. Aastaid hiljem on Sanderson Hollywoodi näitleja kohtusse andnud väitega, et suusaõnnetuse, milles ta sai tõsiseid vigastusi ja mis mõjutas tema elukvaliteeti, põhjustas Paltrow, vahendab BBC.

Tema advokaat Steve Owens avaldas samuti avalduse. «Meil on selle üksmeelse tulemuse üle hea meel,» ütles ta. «Gwyneth on varem propageerinud seda, millesse ta usub – see olukord ei olnud teistsugune ja ta jätkab võitlemist selle eest, mis on õige.»