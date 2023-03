ELU25 ⟩ Leslie Leino: Hiina selge soov lääs strateegiliselt ümber näpu keerata

Schröderiseeruv Euroopa

Euroopas leviv Hiina-lembus on muidugi omaette fenomen. Küsimusi esitamata tihedaid suhteid pooldavad Euroopa poliitikud, diplomaadid, ajakirjanikud, ärimehed ja Hiina uurijad ütlevad kui ühest suust, et kui Saksamaal on lubatud Hiinaga tihedaid suhteid arendada, miks siis teised ei või? «Saksamaa teeb, teeme ka, USA kaitseb vaid egoistlikke huve» on Euroopa väga laialt levinud mõtlemine. See seisukoht on aga siiski vaid ettekääne enda Hiina samme õigustada, olgu need seotud asjatundmatusest või isiklikest huvidest ja kasudest.