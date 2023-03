KIIKA KAADRI TAHA ⟩ Laura Põldvere näitab, kuidas sündis uue singli omanäoline musavideo

Loole valmis ka omapärane muusikavideo. «Vaatamata loo kõlale ei tahtnud me, et selles videos oleks ma ümmargusel laval, diskopall pea kohal. Kontrastne pildikeel on loodud selleks, et tõmmata tähelepanu loo sõnumile,» nentis Laura. Ta kannab enda videos 24 sorti lilledest valmistatud kleiti.

«Inimese katkine sisemaailm on seesama kinnine ruum seal videos. On hull, kui inimene satub oma emotsioonide lõksu, veel hullem aga on see, kui on võimalus sealt põgeneda, aga inimene ise ei soovigi lahkuda,» lisas ta.