Foto on illustreeriv.

«Ühelt noorelt mehelt tahetakse sõiduki juhtimise õigus ära võtta. Tartu kohtumajas toimus hiljuti ka selleteemaline istung,» öeldakse Elu24-le saadetud vihjes. «Mida see noormees siis tegi? Juhtis joobeseisundis sõidukit või kihutas?» tundis kirjutaja huvi. Selgub, et põhjus on hoopiski muus. Pankrotihaldur Vladimir Kutšmei ning advokaat Merili Laansoo selgitavad, mis põhjustel võidakse isiku juhtimisõigus peatada.