«Tulevad ja teevad mind enne surma kurjategijaks.» Eksminister Marti Kuusik andis netikommentaarid jätnud kirjaniku kohtusse

«Kas Kuusik on nii labiilse närvisüsteemiga inimene, et kahest kommentaarist on nii, et on pikali maas? See on nonsenss,» lausub kirjanik Jüri Grauberg Harju maakohtus pärast istungit. Kohtuasja keskmes on tema kirjutatud kommentaarid, mille eest eksminister nõuab hüvitist. «Tegemist on tavapärase tsiviilõigusliku vaidlusega ja kogu lugu,» ütleb Kuusik ise.