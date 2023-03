Venemaa rakett valgustas Soome taevast

Soome väljaande Iltalehti andmetel õnnestus paaril soomlasel kolmapäeva hilisõhtul pärast kella ühteteist püüda kaamerasilma ette kummaline valgusjoon, mis liikus mõne minuti vältel üle taeva. Kui esmapilgul jäi mulje, et tegu võib olla langeva tähega, siis hiljem selgus, et see oli Vene päritolu rakett.

Tampere mees Jouni Salmi ütleb, et nägi valgusjoont taevas mõni minut: «See meenutas langevat tähte.» Jouni märgib, et vaatamata esmapilgul tekkinud mõttele, et see võib olla täht, sai ta peagi aru, et nii siiski pole.