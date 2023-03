LIIGUTAVAD LOOD ⟩ Traagiliselt surnud elundidoonori abikaasa: öeldi kohe ära, et teda sisuliselt ei ole enam...

«Kui on aju surnud, siis on patsient surnud,» selgitab Härma ja lisab, et just see on hetk, mil lähedastega elundidoonorluse teemal ühendust võetakse. Olgugi et tegemist on suhteliselt ajakriitilise otsusega, ei tähenda see seda, et sugulastele ei antaks aega ootamatu olukorraga harjuda.