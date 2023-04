FOTOD ⟩ Harjumaa külapoes sisseoste teinud naisele vaatas juustupakist vastu ebameeldiv üllatus

«Ostan juustu väga tihti, kuna see on meie pere üks lemmikuid. Ühtegi tootjat ma teisele ei eelista, tavaliselt valin toote selle järgi, mis on müügil soodushinnaga. Ostu tegemise päeval oli üheks kampaaniahinnaga tooteks Estoveri Hiirte juust, mis ka kaubaks läks. Võtsin paki, panin korvi, maksin ja kodus avades vaatas sealt vastu hallitus,» räägib Harjumaal asuvast Kiili Coopist märtsi lõpus toidukaupa ostnud Liis.