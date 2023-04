NALI NALJAKS ⟩ Esimese aprilli puhul tehtud tüngad, mis läksid üle piiri

1. «Ma ei ole surnud!»

Kirjanik Jonathan Swift plaanis 1708. aastal suurejoonelist nalja ning teeskles, et on astroloog Isaac Bickerstaff. Ta avaldas raamatuna hulga ennustusi, millest kõige silmapaistvam oli see, et toona tuntud astroloog John Partridge sureb 29. märtsil.