VIDEOINTERVJUU ⟩ Kogemusteta «Naabrist parema» saatesse läinud Sportlased: oleme seda ümber teinud seitse korda

Vaatamata sellele ei ole noored alla andnud ning pingutavad kõigest väest. Seda ka siis, kui neil miski mitmel korral täiesti valesti välja kukub. «Meil on soov see päriselt selgeks saada, olgugi et me täna ei oska. Me lööme käed külge iga ülesandega,» avaldas Cathy.