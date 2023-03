NÄRVID LÄBI ⟩ Kuningas Charles III esimene visiit tegi sakslased ühes asjas murelikuks

Võõrustajad on saksa täpsusega üle vaadanud kõik detailid, et briti kuninga esimene visiit sujuks tõrgeteta. Korduvalt on proovitud ka Saksamaa presidendilossis külaliste raamatusse kirjutamise täitesulepead ja kirjutusvahendi teema on lausa kohalikus meedias üles tõstatatud. Kuningas Charles III on nimelt kaamera ette jäänud, kui tal sulepea hakkas lekkima ning monarh ärritus selle peale silmnähtavalt. «Meie sulepea pole kunagi alt vedanud,» ütles president Steinmeieri protokolliülem Kai Baldow kohalikule meediale, vahendab The Times.