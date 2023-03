Liis Lemsalu avaldas, millise artistiga ta koos muusikat teha tahaks: kunagi ma üldse ei sallinud teda, tõsiselt jälestasin

Liis Lemsalu ahjusoojas singlis «Paus» teevad kaasa ka räpparid Reket ja Kohver.

«Kui nendega mängima minna, siis võit on tulekul, vähemalt hinges ma tunnen seda,» nentis Liis, miks otsustas punti võtta just Reketi ja Kohvri. «Mulle väga meeldivad need kaks tüüpi.»

Lauljatar tunnistas, et peast käis läbi mitmeid nimesid. «Kohe ma mõtlesin Tomi peale, aga ma olen temaga juba koos teinud, siin pole mingit üllatust. Kohvriga ma tahtsin koos teha, aga ühte teist lugu.»

Loo idee põhineb Liisi sõnul speakeasy'l ehk salabaaril. «Et kui tead sõpradega, et selline koht on olemas, siis tead. Need, kes teavad, need teavad ja oskavad sinna minna. See on koht, kus inimesed ekstra avanevad ja räägivad kolm korda saladust, mida nad kindlasti ei tohiks rääkida. Tahtsime luua sellist maailma, mis kõigiga on võib-olla mingil eluetapil juhtunud.»

Liis Lemsalu Foto: MyHits

Rääkides loo muusikavideost, avaldas Liis, et võtteplatsil oli kokku koguni 80 inimest. «Neid kõiki hallata, tuju üleval hoida... ma olen väga uhke, milline see video lõpuks sai.»

Küsimusele, millise välismaise artistiga tahaks ta koos muusikat teha, vastas Liis, et Taylor Swiftiga. «See on naljakas, sest kunagi ma üldse ei sallinud teda, ma tõsiselt jälestasin seda artisti. Aga siis mingi hetk hakkasin veel rohkem uurima tema laulukirjutamise, kitarrioskuse, lüürikatunnetamise ja kõige selle kohta... Siis ma sain aru, et appi, ta on nii andekas, et ma ise olen nii loll olnud, et nii sain arvata, kui ma ei olnud ise teinud tööd, aga olin tekitanud mingi lolli arvamuse. Ehk siis nüüd olen ma täielikult tema fänn.»