PETUSKEEM YAGAS ⟩ «Ma olen juba kõige eest maksnud.» Petturid väidavad, et kaup on tellitud, ja paluvad kinnitust

Tundub, et osavad petturid on oma haaret laiendanud ning tegutsevad nüüd ka Eestis populaarseks saanud ostu-müügiplatvormil Yaga. Sotsiaalmeedias levib postitus sellel teemal, kuidas Yaga kasutajal palutakse vajutada saadetud lingile «tellimuse kinnitamiseks.» Iga kasutajaga vestlemisel kuvatakse aga Yaga kasutajale konkreetselt, et makse turvalisuse tagamiseks tuleb ost alati sooritada Yaga äpis või veebilehel.

«Tundub, et see petuskeem on jõudnud juba ka Yaga keskkonda. Seal õnneks on tellimine lihtne ja selge. Ärge vajutage mitte kusagil mingitele linkidele, kus ostja on juba «kõige eest tasunud»,» hoiatab postituse tegija.