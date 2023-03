«MIND EI OLE 75 AASTA JOOKSUL KA NII PALJU SOLVATUD!» ⟩ Telekaamerate ees kommentaare jaganud majahaldur sattus vihalaviini alla

Pärast 13. märtsil eetris olnud «Kuuuurija» saadet tuli korteriühistutele haldusteenuseid osutava Reigo Rannu kohta mitmeid vihjeid, et majahaldur ei ole pädev oma tööd tegema. «Ta kahmab endale kokku nii palju ühistuid, et ta lihtsalt ei suuda kvaliteetset tööd teha,» räägib Viljandimaal elav Tiina, kelle maja halduriks sai kuus aastat tagasi valitud just Reigo Rannu.

«Kõik meie maja elanikud vaatasid seda «Kuuuurija» saadet ning naersid, sest teame teda läbi ja lõhki. See jutt, et tema laupäeviti tööd teeb, on lihtsalt puru silma ajamine, kuna on näha, et tegemist on tema tegemata tööga,» ütleb Tiina, kelle arvates on Rannu käsi mängus selles, et Võhmas asuv kortermaja valmis ei saa.