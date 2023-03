NIMED TEADA ⟩ Kristjan Luhamets Pauluse kirikus käinud varastest: kutsusin nad siia ja nüüd ootan

Elu24 avaldas teisipäeva õhtul artikli Pauluse kirikus toimunud vargusest. Pauluse kiriku õpetaja Kristjan Luhamets kirjutas sotsiaalmeedias, et esmaspäeva lõunaajal sattusid kirikusse pikanäpumehed. «Esmaspäeval käisid vargad Tartu Pauluse kirikus. Kas tunnete ära?» kirjutas Luhamets ja jagas kaamerasalvestiselt tehtud jäädvustusi, kus on näha, et vargil käisid mees ja naine.

Luhamets rääkis Elu24-le, et vargad võtsid kirikust kaasa küünalde aluse küljes oleva korjanduskarbi ning kuigi seda oli hiljuti tühjendatud ja kahju pole suur, on tegemist inetu teoga. Artikli ilmumise järgselt saadeti Luhametsale palju vihjeid ja teisipäeva hilisõhtuks olid kirikuõpetajal kurikaelade nimed teada. «Kindlasti oli artiklist kasu, sest suurem avalik tähelepanu seab kurjategijad surve alla, kus nad tunnevad, et mõistlikum on asuda tegelema probleemi lahendamisega. Ei ole võimalik ise enda vigade eest ära põgeneda,» ütleb Luhamets.