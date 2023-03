JUHTUM LEEDUS ⟩ Ema hülgas beebi, kuid järgmisel päeval soovis teda tagasi saada

Politsei teatel leiti öösel kell 02.12 sünnitusmaja päästekorvist 4–5 päeva vanune tüdruk. Kaunase haigla kommunikatsiooni- ja turundusosakonna juhataja Saulius Tvirbutas ütles Leedu portaalile 15min, et vastsündinu oli viidud kristlikku sünnitusmajja. «Laps on terve, kaalub 2,6 kg ning viibib praegu arstide järelevalve all. Lapse vanematel on õigus avaldada kolme kuu jooksul soovi laps tagasi saada,» ütles Tvirbutas.