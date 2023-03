Selle nädala planetaarsed seisud on eriti soodsad järgmistele sodiaagimärkidele ning tulevad kasuks, kui on vaja endast mõjuvat muljet jätta, silma paista ning tähelepanu endal hoida.

Loomulikult ei ole mitte ükski inimene ise see päikesemärk, mille all ta sündis, kuid see võib tema eneseväljendust kas vähemal või rohkemal määral mõjutada – see sõltub juba tema terviklikust sünnikaardist.