ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Ah et laseme venelased olümpiale? Kas spordis peab kõik olema nii lollakas?

Sportlaste üle visatakse tihtipeale nalja, et kui mõistust jagati, olid nad trennis. Seda ei saa me kinnitada, inimesi on igasuguseid, aga faktiks jääb, et paraku ei saa mingi osa sportlastest üldse aru, miks üldse teemal "agressorriigi võistlejad ja muu maailm" mõtiskleda.

Ametnikud, see on veel eraldi kaader, agressorriik ostab need, kes endale hinnalipiku otsaette on kleepinud, heameelega ära.

Laps nagu vene lipp

Eesti vehklejate esindus väidab, et nemad ühisavaldusest ei teadnud, seepärast pole seal ka nende allkirju. Täiesti võimalik. Aga ometi toimetab seal ringi sihuke vahva tädi nagu Irina Embrich, kelle 10-aastane õpilane ilmus võistlustele vene lipuvärvides maskis.

Ja Embrich, pangem tähele, teatas seepeale, et mingit probe pole. "Leian, et kogu see skandaal on pliiatsist välja imetud – meie oleme sportlased, me treenime ja võistleme! Mulle tundub, et lapsed ei suhtu värvikombinatsioonidesse kui rahvuslikku sümboolikasse, neile see lihtsalt meeldib. Nad näevad lihtsalt tavalistest standardsetest maskidest huvitavamad ja ilusamad välja. Laste soov millegagi silma paista on täiesti arusaadav."

Mida te virisete. Vene värvides mask on nunnu ja süütu vidin, umbes nagu haakristiga lipp.

