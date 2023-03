VIDEOINTERVJUU ⟩ Linnased «Naabrist parema» uue hooajaga liitumisest: Kristjanile oli see rohkem šokk

Uues «Naabrist parema» hooajas astub üles neli hakkajat paari, kelle seas on ka Linnased ehk Keilast pärit abielupaar, 28-aastane Kristin ja 36-aastane Kristjan.

Kristin avaldas Elu24-le, et ta on ehitussaate fänn olnud juba lapsest saati. Peagi algavasse hooaega kandideerimine oli aga spontaanne otsus. «See käis väga kähku, Kristjanile oli see rohkem šokk,» tunnistas Kristin.