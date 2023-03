VIDEOINTERVJUU ⟩ «Naabrist parema» Maakad heatahtlikust veast: omad vitsad juba peksavad

Uues «Naabrist parema» hooajas astub üles neli hakkajat paari, kes panevad end ehitusega proovile. Tänavuse hooaja osalistele on antud ka kõlavad hüüdnimed ning 21-aastane Maria ja 25-aastane Erkki teatavad uhkelt Elu24-le, et nemad on Maakad.