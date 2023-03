SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp võib tuua põnevaid üllatusi ja kohtumisi: tasub olla avatud

Soovitused nädalaks

Nädalakaart: Müntide kuninganna

Müntide kuninganna jalge ees on tärganud loodus, tema pea ümber kroonivad õitsvad roosid ja lopsakad lehed. Kaardil näeme veel jänest, kes siin sümboliseerib viljakust. Käes on tõesti viljakas aeg - veel on kasvava kuu aeg pärast võimsat kuuloomist, ja enne kui jõuame varjutuste hooaega.

Müntide kuninganna on endas kindel ja tema on just see, kelle kohta öeldakse: «Andke naisele maja ja ta teeb sellest kodu.» Löö oma kodu kevadiselt lille!