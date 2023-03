MART RAUDSAAR ⟩ Pätile malka ja rongiga Valka

Niisiis, kui see vastab tõele, on meil tegemist riigikapitalismi suurepärase näitega, mis omakorda seletab seda, miks uusi ronge pole tulnud, kuna riigikapitalismi puhul nõudmise ja pakkumise vahekord tegelikult ei toimi ning turumajandust moonutatakse. Kui turumajandus Eestis ühistranspordis üldse kusagil võiks toimida, võiks ta toimida Tallinn-Tartu-Tallinn liinil.

Kuid siin on kaks aga. Esiteks ma ei ole teinud arvutusi, kuid mulle tundub pisut uskumatu, et sellise rongide täituvuse juures, mida ma hommikuti ja õhtuti näen, on rongisõit kahjumlik 75-protsendi ulatuses. Mul on kahtlus, et aeg-ajalt on veeremi kandevõime ületatud, sest inimesed seisavad vahekäikudes ja istuvad vagunite vahekäigus. Mootoriruumis istumine on keelatud ning sealt aetakse inimesi ära. Võib-olla toodavad kahjumit Kagu-Eesti liinid, ma ei tea, aga ilmselt on see siis Petseri suund. Narva rong on ka kogu aeg täis, olen sellega sõitnud.

Teiseks, minu Briti sõbrad (ja siin on mul mitu teineteisest sõltumatut allikat) on väitnud, et rongiliiklus läks saareriigis pekki peale selle erastamist. Nüüd rongid hilinevad ja mõnikord ei sõida üldse ning üleüldse on kogu aeg mingisugune jama.

Jah, kui maksumaksja üldse midagi oma maksuraha eest peaks saama, on see tema hakkamasaamist mõjutav teenus, mille keskmes on maksumaksja võimalus sõita tööle ja tagasi koju. Seda enam oleks vaja põhiliinidele uusi ronge, kuhu reisijad ära mahuksid. Ma olen aru saanud, et järgmisel aastal nad vist ka tulevad, aga miks alles siis ja kuidas me senini hakkama saame, seda ma ei tea ja seda me veel näeme.

Rongiliikluse vallas ma praeguse presidendiga ei nõustu, et me loodame liiga palju riigile. Uute rongide osas pole mul praegu paraku võimalik kellelegi teisele loota ja seda minu juttu võivad kinnitada ka bussiettevõtjad.