«Kulutada 100 eurot piletitele, et vaadata purupurjus koomikut...» Dylan Morani etteaste Tallinnas tegi paljud kurvaks

«See on väga kurb. Kui ta oli lõnkudes lavalt lahkumas, hakkasin nutma,» tõdes Iiri koomiku Dylan Morani fänn nukralt pärast laupäeval Tallinnas toimunud stand-up-etendust. Ta ei ole ainus, kelle arvates oli Moran liimist lahti või lausa purjus. Ürituse korraldaja sõnul oli koomik kaine, Morani mänedžer tuletab meelde, et huumor on subjektiivne.