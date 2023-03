«KES VIIMASENA NAERAB, NAERAB PAREMINI!»​ ⟩ Tartu Lõunakeskuse hiiglaslik naerusuine pall purunes

Facebookis tartlasi ühendavas grupis «Märgatud Tartus» jagatakse fotot sellest, kuidas Lõunakeskuse lähistel asuv suur kollane naerunäoga õhupall on kaduma läinud. Lähemal vaatlusel selgub, et tegelikkuses on hiiglaslik naerunäoga kollane pall purunenud. «Kes viimasena naerab, naerab paremini!» kirjutab postituse autor.

«Ma küll loodan, et sinna uus pallike pannakse. See on Lõunakeskuse üks sümboleid ja igati tore,» ütleb tartlane Annika postituse kommentaariumis. Teisedki tartlased sõnavad, et sellel pallil on märgiline tähendus. «Loodan, et nad asendavad selle samasugusega!»