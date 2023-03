VIDEOINTERVJUU ⟩ Sisuloojad Ada Nelke ja Seidi Voogre eesootavast kevadest: hakkame kruiisima mööda Eestit, hoidke ennast!

Ada Nelke ja Seidi Voogre on kahtlemata ühed Eesti tuntumad sisuloojad. Neiud said tuule tiibadesse TV3 hittseriaali «Rannamaja» esimesest hooajast. Kuigi tõsieluseriaalis osalemisest on tänaseks möödas juba mitu head aastat, on Nelke ja Voogre visalt oma asja edasi ajanud – nad on sisuloojatena jõudnud paljude inimeste südamesse.