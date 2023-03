JUMALIK JOPE ⟩ «Kindlasti hirmuäratav.» Balenciaga talvejopet kandev paavst lõi miljonid pahviks

Viimastel päevadel on internetisügavustes lendu läinud fotod paavst Franciscusest, kes kannab puhvis Balenciaga talvejopet. Stiilne valge jope lõi kümned tuhanded inimesed pahviks ja usuti, et paavst on teinud eriti moodsa rõivavaliku.

New York Post kirjutab, et miljonid inimesed jäid fotol nähtut uskuma. «Kutid Brooklynis ainult loodavad, et nad nii ägedad välja näeks,» kirjutati Twitteri postituses, millele on kolme päevaga kogunenud üle 20 miljoni vaatamise.

The boys in Brooklyn could only hope for this level of drip pic.twitter.com/MiqkcLQ8Bd — Nikita S (@singareddynm) March 25, 2023

Tänaseks on postitusse ilmunud ka tekst, et pilt on loodud tehisintellekti abil ja sellel kujutatu ei ole päris. «Arvasin, et paavsti talvejope on päris ja isegi ei mõelnud teisiti. Mina tuleviku tehnoloogiat üle ei ela,» avaldas modell Chrissy Teigen hirmuga ühismeedias.

Tehisintellekti abil paavstist viraalsed pildid teinud kunstnik on Pablo Xavier. Ta on 31-aastane ehitaja Chicagost. Oma perekonnanime avaldamisest loobunud Pablo Xavier avaldas, et ta oli pilves, kui ta kõnealuseid fototöötlusi looma hakkas.

«Mõtlesin, et peaks paavsti tegema, ja siis järsku hakkas nagu vesi voolama,» kirjeldas Pablo Xavier, kes jagas pilti AI Art Universe'i Facebooki lehel ja Redditis. Foto sai hoo sisse alles siis, kui see Twitterisse postitati. Pablo Xavieri sõnul ei soovinud ta, et pilt viraalseks muutuks. «Kindlasti hirmuäratav, et inimesed sellega kaasa lähevad ja arvavad ilma kahtlemata, et see on päris.»

«Tunnen end päris halvasti. See on hullumeelne,» tunnistas Pablo Xavier.