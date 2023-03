TÜHIPALJAS HIRM VÕI TÕELINE OHT? ⟩ Lahtised koerad tekitasid jalutajas õudu: ühel hetkel tormasid minu suunas...

Foto on illustreeriv.

Koerteomanik möönab, et kolm koera neljast olid ilma rihmata, ent penid kedagi ei rünnanud. «Kutsikad haukusid ta peale eemalt.» Rapla elanik aga väidab, et kogu olukord oli ääretult šokeeriv. «Väga vähe jäi puudu, et nad oleks kallale tulnud, sest turjal karvad olid püsti ja hambad irevil.»