«Surm läks sentimeetri kauguselt mööda!» Reka katuselt alla sööstnud jäälahmakas tekitas ohtliku olukorra

«Vaatasime mõlemad, et surm läks just sentimeetri kauguselt mööda,» räägib hiljuti napilt surmasuust pääsenud Katrin , kelle poole sööstis reka haagise katuselt lennanud suur kolmnurkne jäälahmakas.

«Nägin, kuidas see noolekujuline jääkamaks reka katuselt otse minu poole suundus,» meenutab ta kohutavat hetke, mil elu silme eest läbi jooksis. «Miks või kuidas see õnneks siiski kõrvale kaldus ja hoopis rehvi tabas, ei tea... Ju siis mingi ingel kaitses! Aga kui see oleks meie auto peale lennanud, oleksin ilmselt olnud kutupiilu,» kirjeldas ta ehmatavat läbielamist sõiduauto kõrvalistmelt.