VIDEOINTERVJUU ⟩ Stig Rästa «Laula mu laulu» kaasosalistest: siin saates on hakanud välja tulema asjad, mis meid seovad

Telia Inspira kanalis alustas uut hooaega paljude eestlaste südamed võitnud suursaade «Laula mu laulu», kus osalevad armastatud muusikud - Anett Kulbin, Reket, Jalmar Vabarna, Stefan, Stig, Grete Paia ja Siiri Sisask, helilooja eriepisoodis on Olav Ehala.

Kui eelmine nädal võeti ette Stefani lood, siis sel nädalal saab teiste esituses kuulda Stigi lugusid. Tema ei karda seda, et keegi tema loomingut temast endast paremini esitab, kuid tunnistab, et seda on varem juhtunud. «On juhtunud, et kutsun mõne väga kogenud laulja enda loosse tausta laulma ning ta laulab seda paremini kui ma ise liidi laulan,» naerab muusik.

Stig tunnistab, et ei pea end eriliseks lauljaks, kuid üritab saates muusika tegemise kõrvalt ka ise lauldes endast parim anda.

Saateosalised veedavad koos nädala Kernu mõisas ning selle koosveedetud aja jooksul ei ole Stigi sõnul keegi omavahel keegi tülli veel läinud. Ta on küll maas klaasikilde näinud, kuid need on tema sõnul õnnekillud.

Saates tekkinud sõprussuhete kohta tunnistab Stig, et ei tundnud teisi saateosalisi varem nii hästi, kuid saates hakkasid välja tulema asjad, mis muusikuid omavahel seovad. «Seda on endal siin väga huvitav kogeda ja ma usun, et vaatajatel on ka huvitav seda vaadata,» räägib Stig.

