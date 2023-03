Reisihimuline Kadri Voorand rändab meelsasti ka oma sisemaailmas

Kadri Voorand avaldas raadiosaates, et peab loodusearmastajana metsa enda «vaimseks koduks».

Lisaks sisemisele rännakule, pidevale eneseleidmisele ja kasvamisele on lauljatarile südamelähedane kodumaast kaugemate paikade külastamine.

Nii väisas ta hiljuti Luksemburgi, kus esines suursuguses kontserdisaalis. «See oli täis imelisi inimesi, kellega sai ka peale kontserti vestelda ja nii-öelda kontakteeruda,» rääkis Voorand. Siiski lisas lauljatar, et on teinud juba aastaid teadliku otsuse mitte muuta oma reise tööreisideks.

Näiteks meeldib talle jõuda sihtpaika päev varem ning jalutada linnas, et tutvuda huvitavate paikade ja vaatamisväärsustega. «Mulle meeldib lihtsalt tunnetada seda inimeste elu seal sees – need narratiivid toidavad end. Ja see kõik inspireerib ja annab õhtuks energiat,» sõnas Voorand, rääkides kirikutest ja nende taga peituvast ajaloost.

Saates avaldas Voorand, et koht, kus ta on käinud ja kuhu tahaks tagasi minna, on kindlasti El Hierro saar. See pisike muhusaarelik Kanaaride pärl võlus lauljannat oma rahulikkuse, väiksuse ja positiivse energiaga. Ka kohaliku eluolu tunnetamine ja kogemine annab Voorandi sõnul mõnusa turgutava laengu.

Tema armastus uute paikade avastamise vastu kajastub ka tema muusikas, mis on tuntud unikaalsuse ja hingestatuse poolest. «Minu jaoks on intrigeeriv kuulda kohalikku muusikat ja keelt. Mulle meeldib kuulata keele kõla, saada sealt kätte selle kultuuri mingisugust essentsi,» lisas Voorand.

Eesti Laul 2022 teine poolfinaal. Kadri Voorand. Foto: Raul Mee

Praegu töötab lauljatar koos sõprade ja kolleegidega kahe uue albumi kallal.

Üks albumitest on tegemisel muusikute Mihkel Mälgandi ja Andrey Makarevichiga ning teine ansambliga Estonian Voices.