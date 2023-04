VIDEOINTERVJUU ⟩ Esimene «Laula mu laulu» saade võtab ette Stefani lood: me piilume siin teineteise südametesse!

Telia Inspira kanalis alustab aprillis uut hooaega paljude eestlaste südamed võitnud suursaade «Laula mu laulu». See hooaeg on tegijate sõnul üks tugevamaid, sest saates osalevad Anett Kulbin, Reket, Jalmar Vabarna, Stefan, Stig, Grete Paia ja Siiri Sisask, helilooja eriepisoodis on Olav Ehala. Lauljad esindavad väga erinevaid muusikažanre ja nende hitte oskab iga eestlane unepealt kaasa laulda.

Saate formaadist rääkides on Stefani sõnul kõige parem see, et muusikud saavad üksteist sügavamalt tundma õppida. Kui muidu me nähakse teineteist vaid stuudios või üritustel möödaminnes patsu visates, siis selles saates veedetakse koos nädal, mille jooksul tugevnevad muusikute vahelised suhted.

«Siin on see, et me piilume inimese südamesse ja vaatame kes mis inimene on. Mõnest näiteks eeldad midagi, aga pärast tuleb välja, et ei ole üldse nii. Näiteks arvad, et ta on selline nina püsti, aga tegelikult ta on väga armas südamlik ja maapealne inimene,» räägib Stefan.

Täna on eetris esimene saade, kus esitatakse Stefani lugusid. Stefanile endale meeldis see väga. «Ma olin tõesti väga üllatunud, et neid lugusid saab nii ägedalt teha,» jagab Stefan. «Siiri Sisaskiga jäi karp lahti!».

Järgnevates saadetes hakkab ta aga ise teiste lugusid esitama ning see on tema jaoks veidi väljakutsuv. «Sa ei taha kellegi lugu ära rikkuda ja ei taha et ta peaks teesklema, et «oi kui äge»,» nendib muusik.

Stefan ei tulnud Kernu Mõisa aga üksi. Ta võttis kaasa enda kallima Victoria ning nende kahekuuse pisitütre. «Ma ei saa jätta neid nii pikaks üksinda, sest ma tunnen, et tahan olla abiks,» jagab Stefan, kes veedab võtete vahel iga vaba hetke just nendega.

Lapsega ringi tuuritades on Stefani sõnul kõige raskem see, kui lastega tekkivad probleemid hakkavad teisi häirima, näiteks lapse nutt. «Kõigi ees sa ei taha seda näidata,» tunnistab ta.

Vaata täispikka videointervjuud Stefaniga!