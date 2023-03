Aprillis algab varasematest romantilisema õhkkonnaga «Laula mu laulu» uus hooaeg

«Meil on väga hea meel, et Kernu mõis on taas Eesti muusikuid võõrustamas. Mõneti on hooajad sarnased ehk seitse muusikut veedavad nädala koos, aga milliseks see nädal kujuneb, erineb igal aastal,» rääkis saate produtsent Kaupo Karelson, kelle sõnul on uus hooaeg muusikaliselt varasematest aastatest romantilisema õhkkonnaga.

Osalejate sõnul on teiste lugude omaks tegemine paras väljakutse ja nende ümbertegemine teatava vastutusega. «Kogu tööprotsess laulude ümber seadmisel on põnev. Huvitav on lauludes avastada varjule jäänud nüansse, mida just oma esituses välja tuua. Kuid siinpuhul on tohutu väljakutse oma värvingutega kellegi loomingut mitte ära rikkuda,» sõnas Siiri Sisask.

Stefan lisas, et saate suurim võlu on võimalus nii saateosalistel kui televaatajatel üksteisega lähedamalt tuttavaks saada. «Lisaks sellele saab näha, kes on muusikud päriselt hingelt. Muidugi on eriline kuulda enda lugusid teiste tuntud artistide esituses, sest iga päev sellist asja ei kuule,» rääkis Stefan.

Saate toimumiskohaks on veetleva paisjärve kaldal kõrguv, 19. sajandi alguses ehitatud kaunis klassitsistlikus stiilis Kernu mõisakompleks. Nädalaks ajaks mõisa kolinud seitsme laulja päevi täidavad üksteise lugude harjutamine ja õhtuseks etteasteks valmistumine. Lisaks jõuavad nad ka mõnusalt aega veeta ja läbi lemmiktegevuste üksteist paremini tundma õppida. Õhtul istutakse aga ühise peolaua taha ja kantakse väikese hingevärinaga ette üksteise kõige populaarsemaid laule.

Suursaate kuuendat hooaega kannab üle Telia Inspira kanal, mille eesmärgiks on tuua kohalikule teleturule kvaliteetset ja eksklusiivset sisu. «Eesti telepublik hindab kõrgelt «Laula mu laulu» saatesarja, mis suudab igal hooajal millegi uue ja põnevaga üllatada. Kui vaadata kas või staaride nimekirja, kes astuvad üles laulusaate värskes hooajas, võib täiesti kindel olla, et kuuleme ja näeme taas Eesti muusikute ja muusika tipptaset,» lisas Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik.

«Laula mu laulu» uus hooaeg on Inspira eetris alates 1. aprillist laupäeva õhtuti kell 21.00.