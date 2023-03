VIDEOINTERVJUU ⟩ «Tahe oli nii suur!» Stefani lugu «Miraaž» pärjati Kuldse Plaadi galal aasta raadiohiti tiitliga

Kuldne Plaat 2023 raadiohitt on Stefani lugu «Miraaž». «Uskumatu! Just sellepärast, et see on mu esimene soolosingel eesti keeles, mille kirjutasime Sven Lõhmusega,» sõnas Stefan auhinda vastu võttes. Lisaks napsas ta aasta uustulnuka auhinna.