VIDEOINTERVJUU ⟩ «Stefan sai ära mu käest!» Hunt pälvis Kuldse Plaadi galal aasta meesartisti auhinna

Eesti popmuusika aastaauhindade eesmärk on autasustada edukamaid kodumaiseid popmuusikuid: esitajaid, produtsente ja autoreid.

Popmuusikaauhindu Kuldne Plaat antakse Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Autorite Ühingu kogutud faktiliste andmete alusel. Kategooria «Panus Eesti muusikasse» võitja nimetatakse korraldajate ühise otsuse tulemusena.

Aasta meesartisti auhinna napsas endale Andrus Muld ehk Hunt. «Suur aitäh! Suur tänu endale! Stefan sai ära mu käest,» viskas mees laval ka veidike nalja. Hundi album «Nostalgia» sai aga aasta albumi auhinna.

«Emotsioonid on laes! Mulle on see väga suur tunnustus. Rahvas ikkagi valib ja rahvale ma seda teengi,» kommenteeris Andrus Muld Elu24-le.

Lauljale on aga väga suur üllatus, et just tema sai aasta meesartisti auhinna. «Stefan on see aasta kõvasti paugutanud ju,» uskus ta, et just Stefan napsab selle tiitli.

Hunt peab ennast rahvameheks, kes pakub laval publikule korralikku sõud, ning leiab, et on auhinna siiski välja teeninud. Ent lisab, et auhindade pärast ta tööd ei tee. Ta leiab, et kui asja teha kogu hingest ja suure pühendumusega, siis tulevad auhinnad iseenesest.