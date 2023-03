SUUR ŠOKK ⟩ Prints Harry saabus ootamatult Londonisse

Prints Harry, laulja Elton John, näitlejad Liz Hurley ja Sadie Frost süüdistavad meediafirmat Associated Newspaper Ltd (ANL) ebaseaduslikus info hankimises, vahendab BBC. Meediamaja peab süüdistusi «absurdseks laimuks».

Neli päeva kestva istungi jooksul ülemkohtus arutatakse, kas kaebusega võetakse menetlusse. Hagiga on seotud veel Elton Johni abikaasa David Furnish ning paruness Doreen Lawrence. Clarendoni paruness Lawrence on 1993. aastal rassismist motiveeritud rünnakus tapetud Stephen Lawrence’i ema.

Grupp kuulsusi esitas kaebuse eelmisel aastal ning neid esindava advokaadibüroo Hamlinsi teates aastal 2022 on mainitud isikud saanud teadlikuks mõjuvatest ja väga häirivatest tõenditest, mis kinnitavad, et nad on olnud ebameeldiva kriminaalse tegevuse ja jämeda privaatsuse rikkumise ohvrid. Kõige selle taga on allakirjutanute hinnangul ANL.