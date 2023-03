PÄEV TALLINNA VANGLAS ⟩ Tõsielusarjast «Kõige parem kaaslane» tuntud Helle-Mai: poleks arvanudki, et vanglaelu selline on

«Mihkel kohtus kadetivarjuga Tallinna vangla pääslas kell 9 ning tutvustas Helle-Maile oma tulevast tööd. Mihkel andis ülevaate tema ning Helle-Mai päevast: tegime tiiru vanglale peale, vaatasime tööstust ja vestlesime kabelis vangla kaplaniga. Helle-Mail oli palju huvitavaid küsimusi ning päeva lõpus ütles ta, et ei osanud oodatagi, et vanglaelu selline on,» jagab Sisekaitseakadeemia justiitskolledž oma Facebooki kontol.

Elu24 uuris Helle-Mailt, milline oli tema kogemus kadetivarjuna Tallinna vanglas. «Mulle meeldis päev väga, sest esiteks, töötajad olid väga toredad ja rääkisid kogu aeg erinevaid asju vanglaametniku töö kohta. See amet tundub mulle huvitav, sest ükski päev ei ole samasugune ja iga päev on erinev,» rääkis neiu Elu24-le.

Päev vanglas tõi Helle-Maile kaasa ka üllatusi. Nimelt paljastati neiule Tallinna vangla müüride vahel peituv «saladus». «Minu üllatuseks oli see, et vangla all on tunnelitest koosnev labürint. Töötajad teavad, kuhu teatud tunneli kaudu saab, ent minu jaoks oli see täielik labürint.»