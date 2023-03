Need 4 sodiaagimärki võivad oma tervise pärast kergesti üle muretseda

Kuigi me kõik muretseme vahel oma tervise pärast, kui märkame veidraid või ebatavalisi sümptomeid, siis mõned inimesed reageerivad sellises olukorras märksa tugevamini kui teised. Mõned meist aga hakkavad kartma juba süütute pitsituste, valude või tähelepanekute tõttu - näiteks paanika küüntel olevate valgete täpikeste tõttu. Kuna sodiaagimärgid on häälestunud oma tervise suhtes erinevalt, nende kindlustunde vajadus on varieeruv ning ka nende närvisüsteem toimib teatavate erisustega, on võimalik tuua välja, millised sodiaagimärgid muretsevad oma tervise pärast kõige enam.

Soovitan lisaks päiksemärgile pöörata tähelepanu ka kuumärgile, kuna tervise üle muretsemine on rohkem meie siseeluga seotud emotsionaalne protsess. Samuti on väga oluline tõusumärk, mis väljendab inimese instinktiivset suhet oma kehaga. Oma sünnikaardi saad teha siin. Samuti tasub pidada meeles, et mitte keegi ei ole ise sodiaagimärk - see on vaid üks elukogemust vahendav filter sünnikaardis.