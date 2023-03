FOTOD ⟩ Grete Kuld sai telesaates emotsionaalse üllatuse osaliseks

«See on väga isiklik rännak. Aitäh, et te tegite selle üllatuse mulle,» sõnas Grete pisaraid kuivatades.

«Salalaul» on maailmakuulsal formaadil «The Secret Song» põhinev saade, kus tuntud inimesi üllatatakse liigutavate muusikaliste etteastetega, mille on neile just spetsiaalselt saate jaoks ette valmistanud sõbrad, lähedased või hinnatud artistid.