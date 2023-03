Elu24 kirjutas mõned päevad tagasi sellest, et netikommentaatoriga võitlust pidanud Brigitte Susanne Hunt väljus kohtulahingust võitjana. Nüüd andis aga naine oma Instgrami story vahendusel teada, et tema elus puhuvad uued tuuled.

«Ma ei suuda uskuda, et ma olen sellise sammu oma karjääris astunud, et ma olen ise actually (tõepoolest – toim) tegevprodutsent – mis asja, mina?» õhkab Hunt oma jälgijatele.