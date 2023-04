«Siiamaani saime ikka väga hästi läbi, kui me kõik siin koos elasime,» ütles Maire ema Milvi 2020. aastal eetris olnud «Kuuuurijas». Elu endise väimehega ühe katuse all lõppes sellega, et Raimo lülitas vanapaaril väitel välja nii elektri kui vee ja ühel hetkel ei jäänud Milvil ja Vello sõnul üle muud, kui kolida ühetoalisesse sotsiaalkorterisse.