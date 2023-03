Alutaguse vallas tapetud Maie lähedased: rääkisime sama päeva hommikul, ütles, et nii kardab

«Sama päev veel helistasin, hommikul. Ütles, et nii kardan, et käib mingi auto, sõidab mööda,» rääkis 2021. aastal Alutaguse vallas tapetud 49-aastase Maie sõbranna. Viimane on nii aastatetagusest mõrvast kui kohtuotusest šokeeritud. «Vähe! Inimese laiba rüvetamise eest!»