UUS KUUM PAAR ⟩ Harry Styles musutas Tokyo tänavatel seksika modelliga

Tundub, et Briti laulja, poistebändiga One Direction tuntuks saanud Harry Styles on leidnud oma ellu uue silmarõõmu. Pool aastat tagasi USA näitlejast ja režissöörist Olivia Wilde'ist lahku läinud Styles veedab nüüd aega modell Emily Ratajkowskiga, vahendab Daily Mail.

Aasias tuuritav Styles ja Ratajkowski olid koos tänaval ega suutnud käsi üksteisest eemale hoida. Avalikus kohas musutamine jäi silma möödujatele, kes said intiimse hetke linti.

Jutud, et Styles on oma viimasest suhtest juba edasi liikunud, läksid liikvele möödunud kuul. Tol ajal oli naise identiteet veel saladus, kuid nüüd on kõik päevavalgele tulnud.

«Harry on suhtes. Ta näeb praegu hullupööra vaeva, et tema identiteeti saladuses hoida. Eriti pärast tsirkust, mis tema ja Olivia suhte ümber toimus,» avaldas allikas Briti kõmumeediale eelmisel kuul. «Aga tema lähedased sõbrad teavad suhtest. See on alles algusstaadiumis, tundub, et läheb hästi.»

Ratajkowski kusjuures tunneb Stylesi ekskallimat Wilde ja naised käisid kaheksa kuud tagasi koos Briti laulja kontserdil. Alles paar nädalat tagasi olid naised koos Vanity Fair Oscari-peol. Väidetavalt peab Wilde Ratajkowski ja Stylesi suhet reetmiseks, vahendab Page Six.

«Ta hoiab sellest võimalikult kaugele,» avaldas allikas ja kirjeldas Wilde'i suhtumist asjasse.

Näitlemises kätt proovinud modell Ratajkowski läks septembris lahku oma lapse isast Sebastian Bear-McClardist ja andis sisse lahutuse. Alles hiljuti pandi modelli paari USA koomiku Pete Davidsoniga.

Styles oli kaks aastat koos Wilde'iga ja nende suhe sai alguse üsna kõmuliselt. Nimelt oli Wilde toona kihlatud oma laste isa Jason Sudeikisega. Väidetavalt pettis Wilde Sudeikist ja viimane sai oma ekskihlatu suhtest Stylesiga teada kõmumeediast.