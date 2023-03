NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal toob lootust ja ootamatuid uusi võimalusi: positiivsed üllatused on varuks

Kuu on nüüd kasvavas faasis, kasemahl jookseb ja elu tahab elamist. Kõik on liikumises, kasvamises, ning seestpoolt väljapoole avardumises. See nädal toob valdavalt soodsad seisud ning annab veidi stabiilsust keset pöördelisi aegu. Tasub võtta sellest parim!

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval jõuab Merkuur ühendusse Jupiteriga - see seis leiab aset korra aastas ning tähistab uue lootuse ja optimismi sündi. Meel on siis kergem ning lihtsam on tõusta muredest ja mustadest mõtetest kõrgemale. Avanevad uued väljavaated ja perspektiivid, mis lisavad entusiasmi ja rõõmu. Isegi, kui seis on lühiajaline, aitab see korraks oma meele lähtestada ja pärast uuest paremast kohast edasi minna. Sel ajal tasub mõelda suurelt. Lisaks muutub suhtlemine lõbusamaks ja inspireerivamaks.

Kolmapäeval on Päike trigoonis Must Kuu Lilithiga (täpseks läheb ööl vastu neljapäeva), mis lisab tahet ja jõudu end väga ausalt väljendada, isegi kui see pole peavoolu või aktsepteeritud standarditega kooskõlas. See seis äratab inimestes nende sisemist ehedust, mõnikord ka metsikumat poolt. Harmooniline trigoon leiab sellele aga konstruktiivse väljenduse ega pinguta üle. Sel ajal ollakse ka karismaatilisemad ning kergem on jätta endast sügavat muljet.