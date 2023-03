Abikaasa tappis Facebooki otse-eetris toimunud tüli käigus oma mehe

Lowdnesi maakonna šerifi büroo (LCSO) avalduse kohaselt arreteerisid nad laupäeval 28-aastase Kadejah Michelle Browni pärast seda, kui nad said kõne koduvägivalla kohta.

Avalduses öeldakse, et Brownile esitati süüdistus mõrvas, kus meesohver lasti maha. Lowndesi maakonna šerif Eddie Hawkins kinnitas, et tapetu oli Kadejah' abikaasa Jeremy.

Avalduses kirjeldati üksikasjalikult, et Jeremy ja Kadejah olid väidetavalt kodus sattunud vaidlusse, mis muutus füüsiliseks ja mida edastati ka Facebooki otse-eetris.

«Telefon visati maha ja siis kuulsime lasku,» ütles politseinik ajalehele The Dispatch. Jeremy kuulutati surnuks sündmuskohal, kust leiti võimude teatel 9 mm käsirelv.

Kadejah on vahi all Lowndesi maakonna täiskasvanute kinnipidamiskeskuses, kus ta jääb kohtukutset ootama.

«Kadejah Michelle Browni ja ohvri vahel oli olnud ka varem koduvägivalda. See oli traagiline ja õnnetu mõrv. Saadame oma mõtted ja palved ohvri perekonnale,» kirjutas Hawkins avalduses.

«Õnneks on Kadejah Michelle Brown vahi all ja ootame, et kriminaalõigussüsteem ta vastutusele võtaks,» lõpetas Hawkins avalduse.